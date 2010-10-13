T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD VATANDAŞI OLMAK İÇİN 101 YIL BEKLEDİ BROWNSVILLE (A.A)

13 Ekim 2010 14:38

-ABD VATANDAŞI OLMAK İÇİN 101 YIL BEKLEDİ BROWNSVILLE (A.A) - 13.10.2010 - Meksika doğumlu Eulalia Garcia-Maturey, 101 yıl önce geldiği ABD'de geç de olsa vatadaş olmaya hak kazandı.  Doğum tarihi 12 Şubat 1909 olan Garcia-Maturey, sadece sekiz aylıkken ailesiyle birlikte geldiği Brownsville'deki göçmenlik bürosunda düzenlenen törenle resmen ABD vatandaşı oldu. ABD'de tam 101 yıldır yaşayan Garcia-Maturey'in ailesi, yaşlı kadının bu kadar uzun süre beklemesinin nedenlerinden birinin, 1982 yılında kaybettiği eşinin buna karşı çıkması olduğunu söyledi. İki evlilik yapan ve iki çocuğu olan Garcia-Maturey, tüm yaşamını geçirdiği ABD'den ayrılmak istemediğini belirterek, "Burada ölmek istiyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24