-ABD VATANDAŞI OLMAK İÇİN 101 YIL BEKLEDİ BROWNSVILLE (A.A) - 13.10.2010 - Meksika doğumlu Eulalia Garcia-Maturey, 101 yıl önce geldiği ABD'de geç de olsa vatadaş olmaya hak kazandı. Doğum tarihi 12 Şubat 1909 olan Garcia-Maturey, sadece sekiz aylıkken ailesiyle birlikte geldiği Brownsville'deki göçmenlik bürosunda düzenlenen törenle resmen ABD vatandaşı oldu. ABD'de tam 101 yıldır yaşayan Garcia-Maturey'in ailesi, yaşlı kadının bu kadar uzun süre beklemesinin nedenlerinden birinin, 1982 yılında kaybettiği eşinin buna karşı çıkması olduğunu söyledi. İki evlilik yapan ve iki çocuğu olan Garcia-Maturey, tüm yaşamını geçirdiği ABD'den ayrılmak istemediğini belirterek, "Burada ölmek istiyorum" dedi.