ABD vatandaşı Kuzey Kore'de 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore Yüksek Mahkemesi'nin asıl ismi "Pae Jun Ho" olan ABD vatandaşı Kenneth Bae'yı 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'de "ağır iş" cezası, hüküm giyen kişinin cezasını ağır ve zorlu koşulların bulunduğu kamplarda çalıştırılması anlamına geliyor.

Kore asıllı tur operatörü Kenneth Bae, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çin ve Rusya sınırındaki özel ekonomik bölge Rason'da tutuklanmıştı.

Kuzey Kore'de 2009'da Amerikalı gazeteciler Laura Ling ve Euna Lee, izinsiz giriş ve düşmanca eylemler nedeniyle 12 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Ling ve Lee, aynı yıl eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Pyongyang'ı ziyaretinden sonra serbest bırakılmıştı.

ABD vatandaşı Kenneth Bae, Kuzey Kore'de 2009'dan bu yana gözaltına alınan 6'ıncı ABD vatandaşı oldu. Gözaltına alınan diğer ABD'liler, üst düzey diplomatik girişimlerin ardından serbest bırakılmış ya da sınır dışı edilmişlerdi.