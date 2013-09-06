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Dünya

ABD güvenlik tehditi gerekçesiyle Adana ve Lübnan'daki diplomatlarını geri çağırdı

ABD Türkiye ve Lübnan'daki diplomatlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerini söyledi.

06 Eylül 2013 18:37

Amerika güvenlik tehditleri gerekçesiyle Adana'daki diplomatlarını azaltma kararı aldı. Yapılan açıklamada ayrıca Türkiye'nin Güneydoğu'suna gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda Amerikan vatandaşları uyarıldı.

 

Lübnan'daki vatandaşlarından da acilen ülkeyi terk etmelerini istedi.

 

İlk başta Lübnan'a gidecek olan vatandaşlarına seyahat uyarısı yapan ABD, bir de Lübnan'da bulunması zorunlu olmayan Dışişleri Bakanlığı personelinin Beyrut'tan ayrılmasını istedi.

Bu uyarı, Başkan Barack Obama'nın geçtiğimiz hafta Suriye'ye askeri müdahaleye hazırlandıkları yönündeki açıklamalarından sonra geldi. ABD geçtiğimiz ay da terörist saldırı tehdidi olduğu gerekçesiyle Afrika ve Ortadoğu genelinde 19 büyükelçiliğini bir haftadan uzun süreyle kapatmıştı.
 

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