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Dünya
Deutsche Welle

ABD uyardı: Avrupa'da terör tehdidi yüksek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'ya seyahat edecek olanları terör tehlikesine karşı uyardı. Bakanlık, IŞİD ve El Kaide'nin terör saldırısı düzenleyebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

02 Mayıs 2017 12:20

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı tehdidinin devam ettiğine işarek ederek Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı. Açıklamasında somut bir şüphenin bulunmadığını belirten Bakanlık yetkilisi, özellikle yaz tatili öncesinde tehlikenin yüksek olduğunu ifade etti.

Yetkili saldırı hedeflerinin alışveriş merkezleri, hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, parklar, havalimanları ve başka kamuya açık alanlar olabileceğini belirtti. Bakanlığın seyahat uyarısında Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere'deki saldırılara dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "IŞİD ve El Kaide'nin Avrupa'da terör saldırıları planlayıp uygulayabilecek kapasiteye sahip olduğuna" da açıklamasında yer verdi.

Avrupa'ya seyahat edeceklere yapılan uyarının 1 Eylül'e kadar geçerli olacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kış mevsimi için yaptığı Avrupa'ya seyahat uyarısı şubat ayında kaldırılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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