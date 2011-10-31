-ABD, UNESCO'ya mali desteğini kesti WASHINGTON (A.A) - 31.10.2011 - ABD, Filistin'in üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya verdiği mali desteği kestiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Kasım ayında yapmayı planladığı 60 milyon dolarlık mali desteği durdurma kararı aldığını söyledi. Kararın BM organlarına kaynak sağlamakla ilgili kongre kısıtlamaları çerçevesinde alındığını belirten Nuland, UNESCO'nun İsrail ile bir barış anlaşması imzalanmadan Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ileri sürdü. Nuland, UNESCO'nun kararını "üzüntü verici, zamanından önce alınmış ve kapsamlı, adil ve kalıcı barışın sağlanması hedefini baltalayan" bir karar olarak niteledi. Sözcü, ABD'nin UNESCO üyeliğini devam ettireceğini sözlerine ekledi. Merkezi Paris'te bulunan UNESCO'da bugün yapılan oylamada Filistin'in üyelik başvurusu kabul edilmişti. Ad okunarak yapılan oylamaya UNESCO'nun 185 üyesinden 173'ü katılmış, bunlardan 107'si ''evet'', 14'ü ''hayır'' oyu verirken, 52'si ''çekimser'' kalmıştı.