ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Taliban açıklaması: Güvenli çıkış sağlanacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli çıkış sözü verdiğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, CBS kanalına konuşan Sullivan "Taliban, hem özel olarak hem de açık bir şekilde güvenli geçişe izin vereceklerini söyledi” dedi.

Sullivan, ABD için çalışmış Afganların da güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Afganistan’da Büyükelçilik kalıp kalmayacağına ilişkin ise Sullivan “Şu anki planımıza göre 1 Eylül’den itibaren Afganistan’da süren bir büyükelçilik varlığı olmayacak” dedi.