ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Moskova ve Tahran'a ciddi yaptırımlar uygulamanın zamanı geldi!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Raymond McMaster, "Rusya ve İran’ın Esad'a yardım ederek yapılan zulme ortak olduğunu" söyledi. İran ve Rusya’nın Esad’a desteğini kesmemesi halinde tüm devletleri etkili biçimde karşılık vermeye çağıran McMaster, “Moskova ve Tahran’a ciddi politik ve ekonomik yaptırımlar uygulamanın zamanı geldi” dedi.



Raymond McMaster, ABD Soykırım Müzesi tarafından düzenlenen, Suriye’deki iç savaşın değerlendirildiği panelin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, Suriye’deki savaşın bilançosunu rakamlarla ortaya koyan McMaster, aynı zamanda ABD’nin Suriye’ye ne tür yardımlarda bulunduğu anlattı. İran ve Rusya’ya yüklenen Ulusal Güvenlik Danışmanı, bu iki ülkenin Esad rejimine yardım ettiği ve bu sebeple işlenen suçlardan onların da sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.



“Bugün Suriye’de insanlığın bildiği en kötü mezalimlerden biriyle karşı karşıyayız. Yedi yıldır devam eden en kötü zorbalık. Esad rejimi, rastgele öldürdü, işkence etti, aç bıraktı, tecavüz etti ve kendi insanı üzerinde kimyasal silah kullandı. Hastanelere ve okullara saldırdı. Sayısız Suriyeli tutuklandı, alıkoyuldu veya ortadan kayboldu. Ve IŞİD, kaçırdı, işkence etti, katletti ve dini azınlıkları vahşice yargıladı. Esirleri canlı canlı kafeslerde yakmak gibi korkunç fiiller işledi. Savaş başladığından beri 500 bin insan helak oldu. Sadece şubat ayında yaklaşık bin 400 insan öldü. Savaş ortaya 5 milyon mülteci ve 6 milyon yerinden edilmiş insan ortaya çıkardı.” diyen McMaster, ABD’nin ise bu zulme son vermek için bir dizi eylemlerde bulunduğunu söyledi.

“Mezalimi dökümanlaştırıyoruz”

“İlk olarak, mezalimi dökümanlaştırıyoruz. ABD, Esad’ın dehşet verici suçlarını ortaya çıkaran istihbarat bilgilerini açıklıyor. Başkan Trump, geçtiğimiz yıl mayıs ayında, bir krematoryuma ait olduğuna inandığımız resimleri ve muhtemelen toplu katliamın delillerini saklamak için yapılmış rejime ait bir hapishanenin resimlerini paylaştı. Hükümetimiz ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından kurulmuş olan Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma’nın (IIIM) fonlanmasına yardım ediyor. IIIM’in vizyonu Suriye’de, uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlalleri üzerine delil toplamak ve analiz etmek.” şeklinde konuşan McMaster IIIM’in aynı zamanda bu delilleri bağımsız kriminal yargılama için hazırladığını belirtti.



“İkinci olarak, biz savaşıyoruz.” diyen McMaster, terörist organizasyonları yenmek için Suriye Demokratik Güçleri gibi partnerlerle birlikte savaştıklarını, IŞİD’i yenmek için kurulan koalisyonun da daha önce Suriye ve Irak’ta bu teröristler tarafından kontrol edilen bölgenin neredeyse yüzde yüzünü özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi. McMaster, “Geçtiğimiz bir yıl boyunca müttefiklerimiz ve partnerlerimizle birlikte kitlesel bir ilerleme kaydettik ancak daha yapacak çok işimiz var. ABD, IŞİD tamamen yok edilene kadar bu katilleri kovalamaya devam edecek. Nüfus merkezlerine istikrar getirildi ve mülteciler güven içinde evlerine dönebilirler.” dedi.

“7.6 milyar doların üzerinde yardım yaptık”

Üçüncü olarak savaş mağdurlarına yapılan maddi yardıma değinen Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD’nin Suriye içinde ve dışındaki Suriyeliler için 7.6 milyar doların üzerinde yardım yapıldığını söyledi. McMaster ayrıca, Suriyeli mültecilere ve IŞİD’den kurtarılan bölgelere yardım gönderildiğini belirterek ABD ve partnerlerinin, politik bir geçiş olana kadar, Esad rejimi kontrolündeki bölgelerin yeniden inşaası için yardım yapmacağını vurguladı.

Kimyasal silahlar

Son olarak masum sivilleri kimyasal saldırılardan korumaya çalıştıklarını anlatan McMaster Esad’ın da işlediği suçların hesabını vermesini sağlamaya çalışdıklarını ifade etti.

İran ve Rusya için yaptırım çağrısı

“İran, 2012’den beri Esad rejimi ve Suriye, Irak ve Yemen’deki diğer vekillerine 16 milyar doların üzerinde para yardımı sağladı. İran ayrıca Suriye’ye Şii militan ve silah gönderiyor. İran’ın hedefi Suriye’de askeri bir zemin kazanmak. Bu da İsrail’i tehdit eder, ABD çıkarlarının altını oyar ve İran’ın Arap ülkelerini zayıflatmak için kullandığı terör gruplarını güçlendirir. Buna izin veremeyiz. Sorumluluk sahibi bütün devletler, İran’ın Suriye ve bölgesinde istikrarı bozmaya yönelik bu eylemlerine karşı harekete geçmek zorunda.” şeklinde konuşan McMaster İranlı şirketlerle iş yapan ülkeleri de uyardı. İran’ın bu ticari ilişkiler üzerinden gelen parayı terör ve şiddeti fonlamak için kullandığını söyleyen McMaster aynı zamanda Rusya’ya da yüklenerek, “Üzücü olan, Esad’ın tek sponsoru İran değil. Rusya da Esad mezaliminde suç ortağı. Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri bombaladı ve Esad’ın suçlarını örtmek için politik kılıf sağladı. İran ve Rusya Esad rejiminin mezalimine fırsat vermeye son vermez ve BMGK kararlarına bağlı kalmazsa, tüm devletler sert açıklamalar yapmakla kalmayıp daha etkili biçimde karşılık vermeliler. Moskova ve Tahran’a ciddi politik ve ekonomik yaptırımlar uygulamanın zamanı geldi. Esad ve sponsorları işledikleri suçlardan dolayı cezasız kalmamalı.” dedi.