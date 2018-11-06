ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: İran'a yaptırımlarımız bunun da ötesinde, daha çoğu yolda

ABD Başkanı Donald Trump'ın şahinliğiyle meşhur Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a karşı yürürlüğe soktukları yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trump yönetiminin İran'a yaptırımların tümüyle geri döndüğünü duyurmasının ardından Fox Business Network'e konuşan Bolton, ABD'den İran'a yönelik ilave yaptırımlar geleceğini söyledi, ama ayrıntıya girmedi.
"Bunun bile ötesine geçen yaptırımlar yürürlüğe koyacağız" iddiasında bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde 2015'te varolan yaptırımlarla yetinecek değiliz" ifadesini kullanarak ekledi:
"Dahası geliyor."