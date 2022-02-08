ABD Ulusal Arşivler: Trump, görevi bırakırken aldığı 15 kutu dolusu belgeyi geri verdi

ABD Ulusal Arşivler, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi bırakırken aldığı 15 kutu belgeyi Beyaz Saray’a geri verdiğini belirtti.

NBC News’da yer alan habere göre, Ulusal Arşiv, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan aldığı 15 kutu belgeyi, Mar-a-Lago’daki tesisinden yerine geri ulaştırdıklarını söyledi.

İki kaynak, Trump’ın aldığı belgelerin arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile mektuplar ve bir önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın halefine bıraktığı mektubun yer aldığını söyledi.

Ulusal Arşivler, Trump’ın aldığı belgelerin Başkanlık Kayıtları Yasası’na göre kendilerinde olması gererktiğini söyledi.