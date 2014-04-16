ABD: Ukrayna'nın operasyon yapması zorunlu hale geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Ukrayna hükümetinin Rus yanlısı silahlı gruplara karşı başlattığı operasyonun meşru olduğunu belirtti ve "Provokasyonlar hükümetin yanıt vermesini zorunlu kılıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Ukrayna hükümetinin, kanunları ve düzeni sağlama sorumluluğu bulunuyor. Ukrayna'nın doğusundaki bu provokasyonlar Ukrayna hükümetinin yanıt vermesini zorunlu kılan bir durum yaratıyor" dedi.

Carney, günlük basın toplantısında Ukrayna ile ilgili soruları yanıtladı.

Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusundaki bazı binaları işgal eden Rusya yanlısı silahlı gruplara yönelik operasyon başlatmasıyla ilgili soru üzerine Carney, şunları kaydetti:

"Ukrayna hükümetinin, kanunları ve düzeni sağlama sorumluluğu bulunuyor. Ukrayna'nın doğusundaki bu provokasyonlar, Ukrayna hükümetinin yanıt vermesini zorunlu kılan bir durum yaratıyor. Tansiyonu azaltmanın en iyi yolu, silahlı grupların işgal ettikleri binaları terk etmeleri".

Carney, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik bir askeri yardımı gözden geçirip geçirmediğine yönelik soruyu da, "öldürücü niteliğe sahip yardımlar yapmayı düşünmediklerini" belirterek yanıtladı.

ABD olarak ekonomik ve diplomatik çabalara odaklanmayı sürdürdüklerini ifade eden Carney, "Bu krize askeri bir çözüm görmüyoruz" diye konuştu.

Carney, başka bir soru üzerine, Rusya'nın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemeyi bırakma ve Ukrayna sınırlarındaki askerleri geri çekme yönünde karar verdiğini veya adım attığını henüz göremediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de günlük basın toplantısında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gözden geçirdiklerini söyledi.