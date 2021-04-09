ABD, Ukrayna-Rusya krizi konusunda "giderek daha da endişeleniyor"

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ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak nedeniyle "giderek daha endişelendiğini" bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırındaki mevcut Rus askeri sayısının 2014'te Doğu Ukrayna'daki çatışmaların ilk çıktığı tarihte olandan daha fazla olduğunu ifade etti.

"ABD, Rusya'nın asker hareketliliği gibi Doğu Ukrayna'daki agresif hamleleri nedeniyle giderek daha fazla endişeleniyor" diyen Psaki, "Bunlar çok endişe verici görüntüler" diye devam etti.

Psaki'nin açıklamaları perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ülkesinin doğusundaki askerleri ziyaret ettikten sonra yapıldı.

Perşembe günü bir Ukrayna askeri daha ayrılıkçıların topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Ukranya Ordusu, son 3 günde 5 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski bu yıl toplam 24 askerin öldürüldüğünü ifade etti.

Rusya geçen haftalarda Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmaya başlamıştı. Zelenski bu hafta çatışmaların bitmesinin tek yolunun Ukrayna'nın NATO'ya üye olması olduğunu ifade etmişti.