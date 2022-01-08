ABD: Ukrayna krizi hâlâ diplomasi ile çözülebilir

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizinin hâlâ diplomasi ile çözülebileceğini ve kendilerinin tercihinin bu yönde olduğunu, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya baskı yapmaya devam ederken ilerleme kaydedilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren video konferans tamamlandıktan sonra açıklamalarda bulunan Blinken, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile yapılacak görüşmelerde, "güven inşası önlemleri, daha fazla saydamlık ve risk düşürme" gibi konularda konuşabileceğini ifade etti.

Blinken, Moskova'nın ABD ve NATO'nun askerlerini Doğu Avrupa'dan tek taraflı olarak çekmesi ve NATO'nun kapılarının Ukrayna'ya kapanması taleplerinin "karşılık bulma olasılığı olmadığını" söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna'ya şartlı üyelik teklifini asla geri çekmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Rusya eğer bir provokasyon veya 'kaza' düzenleyip bunu askeri müdahale gerçekleştirmek için kullanırsa kimse şaşırmamalı. Dünya oynadıkları oyunu fark edene kadar çok geç olacağını umacaklardır" dedi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.