ABD: Uçuşa yasak bölge en iyi yol değil

Wall Street Journal gazetesinin ABD ile Türkiye arasında "Suriye sınırına uçuşa yasak bölge oluşturulmasına dair görüştükleri" iddiasına Beyaz Saray tarafından açıklama getirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ve Türkiye arasında Suriye ve IŞİD politikasına ilişkin farklılıkların azaldığı ve İncirlik üssünün kullanımı ile Suriye sınırına uçuşa yasak güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü öne sürmüştü.

AFP Haber Ajansı ABD'nin "uçuşa yasak bölge" ihtimalini bertaraf ettiğini kaydetti ve basın toplantısında açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'in şu sözlerini aktardı:

"Pek çok konuda Türklerle farklı seçenekleri geniş bir yelpazede tartışmaya hazır olduğumuzu açıkça ortaya koymuştuk. Ancak bu noktada uçuşa yasak bölge önerisinin Suriye'deki durumun çözülmesinin yararına olduğunu düşünmüyoruz."

ABD Hükümet Sözcüsü Jen Psaki ise, NATO müttefiği Türkiye'nin, Suriye sınırının güvenliğini de içeren bazı öneriler sunduğunu ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Hala görüş farklılıkları yaşandığını kaydeden Psaki, henüz bir karar verilmediğini ifade etti.

WSJ ne iddia etmişti?

WSJ Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, bu başlıkların geçen hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında ele alındığını ve görüşmelerin henüz ilk safhasında olunduğunu yazmıştı. Gazete, görüşmelerin haftalar sürebileceğini ileri sürmüştü.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinin üçte birini kapsayacak şekilde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi önerisinin, Obama yönetimi tarafından 'Esad rejimine karşı savaş ilanı' sayılabileceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti.

Ancak uçuşa yasak bölge yerine sınırda, Suriye hava savunmasını uzaklaştırma amaçlı saldırı gerektirmeyen, daha dar bir güvenli bölge oluşturulması seçeneğinin görüşüldüğü ifade edilmişti.

BBCTürkçe