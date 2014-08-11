ABD uçakları, IŞİD'i vurmaya devam ediyor

ABD savaş uçakları, Erbil yakınlarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüne ait bir araç konvoyunu vurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Irak'ta IŞİD militanlarına karşı saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, dün gece Erbil yakınlarında Kürt güçlerini savunmak için başarılı bir hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının, Erbil'i savunan Peşmerge güçlerine saldırmak için ilerleyen bir IŞİD konvoyundaki bazı araçları havadan vurduğu kaydedildi.

Operasyonda görev alan uçakların tümünün daha sonra bölgeyi güvenli biçimde terkettiği bilgisi verildi.