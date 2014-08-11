T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD uçakları, IŞİD'i vurmaya devam ediyor

ABD savaş uçakları, IŞİD'in Erbil yakınlarındaki araç konvoyunu vurdu

11 Ağustos 2014 22:27

ABD savaş uçakları, Erbil yakınlarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüne ait bir araç konvoyunu vurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun Irak'ta IŞİD militanlarına karşı saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, dün gece Erbil yakınlarında Kürt güçlerini savunmak için başarılı bir hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD savaş uçaklarının, Erbil'i savunan Peşmerge güçlerine saldırmak için ilerleyen bir IŞİD konvoyundaki bazı araçları havadan vurduğu kaydedildi.

Operasyonda görev alan uçakların tümünün daha sonra bölgeyi güvenli biçimde terkettiği bilgisi verildi.

 

ETİKETLER

abdışiduçakerbilkonvoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24