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ABD uçakları İncirlik'te

ABD ile varılan anlaşma sonucu IŞİD'e karşı savaşacak olan 480. filonun ilk kolu İncirlik'e geldi

09 Ağustos 2015 19:33

ABD Hava Kuvvetleri'nin 480. filosunda bulunan 8 askeri uçak ve personel, IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik Üssü'ne geldi.

ABD ile varılan mutabakat sonucu, IŞİD'e karşı operasyonlarda görev alacak savaş uçaklarından önce bu uçaklara yer hizmeti verecek olan personel İncirlik'e geldi.

İtalya'nın Aviano Üssü'nden kalkan savaş uçağı Adana'daki üsse inmeye başladı. 

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 480'inci Filo'ya dahil uçakların tümünün İncirlik'e intikalinin önümüzdeki hafta tamamlanacağı bildirildi.

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