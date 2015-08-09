ABD uçakları İncirlik'te

ABD Hava Kuvvetleri'nin 480. filosunda bulunan 8 askeri uçak ve personel, IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik Üssü'ne geldi.

ABD ile varılan mutabakat sonucu, IŞİD'e karşı operasyonlarda görev alacak savaş uçaklarından önce bu uçaklara yer hizmeti verecek olan personel İncirlik'e geldi.

İtalya'nın Aviano Üssü'nden kalkan savaş uçağı Adana'daki üsse inmeye başladı.



Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 480'inci Filo'ya dahil uçakların tümünün İncirlik'e intikalinin önümüzdeki hafta tamamlanacağı bildirildi.