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ABD uçak gemisi, müttefik ve partnerlerine destek için Akdeniz'de

ABD Donanması, Akdeniz'de 6. Filo'nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı

19 Eylül 2018 10:23

ABD Donanması, NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek için Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, ABD Donanması, USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet ettiği bölgede operasyon başlattığını açıkladı.

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

 

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