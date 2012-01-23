-ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde WASHINGTON (A.A) - 23.01.2012 - İran ile ABD arasında Hürmüz boğazı konusundaki gerilim sürerken, ABD'ye ait bir uçak gemisi, Hürmüz boğazından geçerek Basra Körfezi'ne girdi. ABD'nin Bahreyn'de konuşlu 5. Filosu sözcüsü Deniz Yarbay Amy Derrik-Frost yaptığı açıklamada, önceden planlanan deniz güvenlik operasyonlarını yerine getirecek olan USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin sorunsuz bir şekilde, rutin bir manevrayla Basra Körfezi'ne girdiğini söyledi. ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'nde sık sık görülmelerine karşın, ABD'ye ait USS John Stennis adlı uçak gemisinin Basra Körfezi'nden 2011 Aralık sonunda ayrılmasının ardından İran tarafından yapılan bir açıklamada ABD hükümetine ABD gemilerinin tekrar Basra Körfezi'ne dönmemesi uyarısında bulunulmuştu. Ancak İran'dan önceki gün yapılan açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'nde deniz operasyonları yapmasının normal olduğu belirtildi.