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Dünya

ABD, üç kişiyi terör listesine aldı WASHINGTON (A.A)

27 Ocak 2012 09:50

-ABD, üç kişiyi terör listesine aldı WASHINGTON (A.A) - 27.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı, bir Türk ile iki Faslıyı terör listesine aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mevlüt Kar ile Fas ve Alman vatandaşları Yasin ve Münir Şuka kardeşlerin, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa'daki bazı terör eylemlerindeki rolleri nedeniyle ''Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler'' listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin, Amerikalılarla mali işlemler yapmalarının yasaklandığı ve ABD'deki tüm mal varlıklarının da dondurulduğu kaydedildi. Mevlüt Kar'ın, ABD'nin terör örgütleri listesindeki İslami Cihad Birliği için, Şuka kardeşlerin ise yine ABD'nin terör listesindeki Özbekistan İslami Hareketi için çalıştığı ifade edilen açıklamada, Kar'ın, 2007 yılında Almanya'da Amerikan askeri tesisleri ve Amerikan vatandaşlarını hedef alan bir bombalı saldırı planına karıştığı belirtildi.

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