ABD TV'sinden Van Gölü uyarısı

T24

CNN International’ın meteoroloji uzmanı Reynolds Wolf, Van için "bölge, bu tür sismik hareketlere yabancı değil" derken, yine Pazar günü meydana gelen depremin büyük olarak değerlendirildiğini söyledi.Türkiye’de bundan önceki büyük depremlerin 1999 yılında meydana geldiğini ve toplam 17 bin 984 insanın ölümüne yol açtığını kaydeden CNN, yine Reynold Wolf’un "Bir kaygı da, başta Batı tarafı olmak üzere, yakın bölgelere su taşmasına neden olabilecek, Van Gölü boyunca suyun yer değişmesidir" değerlendirmesini aktardı