ABD: Türkiye'yi, Türk anayasasına uyması için teşvik etmeye devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza verdikleri için tutuklanan akademisyenlerin bugün görülecek duruşmasını yakından izleyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; John Kirby, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları için tutuklanan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı’nın bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek ilk duruşmasını yakından izleyeceklerini söyledi.

Sözcü Kirby, başkent Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, konu ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta, “Her şeyden önce, biz davayı çok yakından izliyoruz. Daha söylediğimiz gibi, Türk hükümetini, Türk anayasasında da korunan ilkelere uymaya, yargı bağımsızlığına, bunların hepsi dahil demokrasinin temel ilkelerine uymaya teşvik etmeyi sürdürüyoruz “diye konuştu.

Kirby, Amerikalı diplomatların bu tür davaları genel olarak izlediklerini, bu davaya katılım olup olmayacağı konusunda da bilgisinin bulunmadığını söyledi.

John Kirby, ABD’nin 1915 Ermeni Soykırımı’na ilişkin bu yıl ki tanımlamasının ne olacağı yönündeki soruya ise “Şu anda bu konuda söyleyecek ön fikrim yok” diye yanıtladı.

Kirby, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Ergenekon Davası’nı hem usul hem de esastan bozması ile ilgili soruya verdiği yanıtta da konuya ilişkin haberleri gördüğünü, Türkiye hükümeti yetkililerine hukuk önünde herkesin eşit olduğunu anımsatmayı sürdüreceklerini belirtti.