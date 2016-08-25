T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Türkiye'yle aramızda yeniden inşa edilmesi gereken bir ilişki söz konusu değil

"Türkiye ile bağımız, NATO üzerinden müttefikliğimiz zaten çok güçlü.”

25 Ağustos 2016 03:52

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, ABD ile Türkiye arasında yeniden inşa edilmesi gereken bir ilişkinin söz konusu olmadığını belirterek, “Bizim Türkiye ile bağımız, NATO üzerinden müttefikliğimiz zaten çok güçlü.” dedi.

Trudeau, günlük basın toplantısında PYD’nin Fırat nehrinin batısındaki varlığına ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ankara ziyareti sırasında Kürt güçlerinin Fırat’ın batısından çekilmemesi durumunda ABD’nin desteğini alamayacaklarını söylediğinin hatırlatılması üzerine Trudeau, Kürtlerin operasyonların ardından çekileceğine dair kendilerine söz verdiklerini hatırlattı.

Trudeau, “Kürt komutanlar, IŞİD’ten kurtardıkları alanları yerel halka bırakacaklarına dair söz verdiler. Onların bu sözlere bağlı kalmalarını bekliyoruz. IŞİD’ten kurtarılan alanların kontrolü yerel halkta olmalı.” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Biden’ın dünkü ziyaretinin Ankara ile Washington arasında PYD güçlerine dair ihtilafı giderip gidermediğine yönelik bir soru üzerine Trudeau, “Başkan Yardımcısı Biden’ın ziyareti bizim Türkiye’yi sadece NATO’da önemli bir müttefik olarak gördüğümüzü değil aynı zamanda Türkiye’nin IŞİD’e karşı verilen mücadelede önemli olduğunu çok iyi ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Trudeau, ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden onarma çabasına yönelik söylemi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Yeniden inşa edilmesi gereken bir ilişki olduğunu kabul etmiyorum. Bizim Türkiye ile bağımız, NATO üzerinden müttefikliğimiz zaten çok güçlü.” ifadelerini kullandı.

 

Gülen’in iadesi talebi

 

Trudeau, Fethullah Gülen’in iade edilmesine yönelik soruları da yanıtladı.

Suçluların iadesine ilişkin süreçlerin her daim zaman aldığına işaret eden Trudeau, Türk tarafının teslim ettiği materyalleri analiz etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Trudeau, bu süreçte Türk muhataplarıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Aralarında iade anlaşması bulunan bir ülkenin bir kişinin iade edilmesi talebinde bulunduğunda, ABD’nin kendi yasaları gereği, bu kişiyi en azından gözaltına almak veya bu kişiye ülkeyi terk edemeyeceğini söylemek zorunda olup olmadıklarının sorulması üzerine Trudeau, “Bunun iade talebinin bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu konuda (Gülen'in iadesi) herhangi bir karar verilip verilmediğine dair bilgim yok.” değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

ABDABD Dışişleri BakanlığıElizabeth TrudeauTürkiyeNATOTürkiye ABD ilişkileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24