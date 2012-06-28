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ABD: Türkiye’yi sonuna kadar destekliyoruz

Ricciardone, eşi Maria Ricciardone ve beraberindeki büyükelçilik yetkilileriyle Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti

28 Haziran 2012 15:30

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Suriye’nin düşürdüğü Türk jetiyle ilgili olarak, ''Türkiye'yi müttefik, dost ve ortak olarak sonuna kadar destekliyoruz” dedi.
 
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, eşi Maria Ricciardone ve beraberindeki büyükelçilik yetkilileriyle Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ricciardone, basın mensuplarının Suriye-Türkiye ilişkileriyle ilgili sorusu üzerine ''Türkiye'yi müttefik, dost ve ortak olarak sonuna kadar destekliyoruz. Sadece güvenlik konusunda değil, yatırımda, ticarette ve kültür alanlarında devamlı olarak Türkiye ile ileriye gidiyoruz'' dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin sürekli olarak iyileştiğini kaydeden Büyükelçi Ricciardone, şöyle konuştu:

''Bunun için Mersin'e geldim. Bugün Mersin Limanı'na gideceğiz. Nasıl geliştiğini göreceğim. Son ziyaretimden bu yana 15 yıl geçti, mutlaka çok gelişmiştir.

Türkiye hakkında iyimseriz, güveniyoruz. Bu dünya şartlarına rağmen, Türkiye devamlı olarak ileriye gidiyor. Biz ortak olarak beraber hareket edeceğiz.”

22 Haziran’da bir Türk savaş uçağı, Suriye tarafından düşürülmüştü. Düşürülen uçağın 2 pilotu halen aranıyor.

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