ABD: Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda açıkça eleştirmeye devam edeceğiz

'3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, ABD'den Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü eleştirisi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, konu ile ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiye'de görülen eğilimin iyi olmadığını ve doğru yönde gitmediğini söyledi. Kirby, "Bu konuda daha önce de konuştuk. Türkiye'de gördüğümüz eğilim iyi değil, doğru yönde gitmiyor. Bunu kaygı verici olarak tanımladık ve hâlâ öyle olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Bu konudaki tutumlarını ve yaklaşımlarını ne zaman, nerede gerekli ise açıkça ortaya koymayı sürdüreceklerini belirten Kirby şunları söyledi:

"Özel ve kamuya açık görüşmelerde bunu Türk liderlere söylemeye devam edeceğiz. Basın özgürlüğü ile ilgili sorunlar oldukça, bu konudaki açıklamalarımızda bir azalma göreceğinizi düşünmüyorum. Yalnızca bu konu bizim için önemli olduğu için değil, Türkiye de önemli bizim için ve Türkiye'nin başarılarını görmek istiyoruz. Çok belirgin bölgesel konularda, çok önemli bir müttefik ve ortağımız. Şimdi de sahip olduğumuz güçlü ikili ilişki, basın özgürlüğünün gelişmesi ile daha da güçlenir."

"Basını özgür, bağımsız olmayan

bir ülke övünemez"

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den de, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde bir açıklama geldi:

"Şunu açıkça söylüyorum ki, ne kadar gösterişli yada başarılı olurlarsa olsunlar, yurttaşlarının yaşamlarını belirleyen olayların gerçek yüzünü öğrenmelerini engelleyen, saygı duyulmayı hak etmezler. Basını özgür, bağımsız olmayan bir ülkenin övünecek, öğretecek hiç bir şeyi olamaz. Gazetecilere baskı yapanlara, hapse atanlara karşı her zaman açık ve yüksek sesle, gazeteciliğin bir suç olmadığını söyleyeceğiz. Gazetecilik bir onur nişanıdır ve bu nişanı takan herkesi selamlıyoruz..."