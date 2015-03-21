ABD: Türkiye'ye yönelik basın özgürlüğü kaygımız sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, ABD’nin Türk hükümetinin gazetecilere ve fikir özgürlüğüne müdahale etmesinden duydukları endişenin sürmekte olduğunu söyledi.

Başkent Washington’da düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD’li milletvekilleri ve senatörlerin, Türkiye’de gazetecilerin tutuklanmaları, fikir özgürlüğüne ve toplanma hakkına müdahaleler konusunda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye gönderilen mektup ile ilgili sorulara yanıt veren Rathke, mektupların dışişleri bakanlığına ulaştığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Rathke, “Senatörlerin, Türkiye’de basın özgürlüğüne ve son günlerde gözaltına alınan gazetecilerle ilgili kaygılarını dile getiren mektupları aldık ve yanıt verdik” dedi.

ABD’nin, Türk hükümetinin gazetecilere, düşünce özgürlüğünün açıklanmasına ilişkin kaygıları içeren mektuplara yanıt verdiğini belirten Rathke, “Geçmişte de açıkladığımız gibi, Türk hükümetinin basın özgürlüğüne, toplanma özgürlüğüne ve bağımsız adalete ilişkin uygulamalarına ilişkin kaygılarımız sürmekte” dedi.

Rathke, “ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye yollanan mektuplarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yönetimin en tepesindeki isim olarak anılıyor, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü de bu yönde mi” sorusuna da, “Türkiye’nin içişlerine ve anayasal düzenlemeleri konusunda görüş bildirmeyeceğim” diye yanıt verdi.