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Dünya

ABD, Türkiye'ye yardım gönderecek WASHINGTON (A.A)

29 Ekim 2011 12:57

-ABD, Türkiye'ye yardım gönderecek  WASHINGTON (A.A) - 29.10.2011 - ABD, Van'daki deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye yardım göndereceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, ABD Avrupa Komutanlığı'na (EUCOM) Türkiye'ye insani yardım malzemesi sağlanması yönünde talimat verdiğini bildirdi. ABD'nin, Türk hükümetinden insani yardımlar konusunda talep aldığını ve bunun üzerine Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığının konuyu koordine ettiğini belirten Kirby, EUCOM'un battaniye, beşik, uyku tulumu, hijyen kiti ve diğer malzemelerden oluşan yardımların 18 ila 24 saat içerisinde hava yoluyla deprem bölgesine ulaştırılması için harekete geçtiğini kaydetti. Kirby, deprem felaketi dolayısıyla Türk halkına başsağlığı dileyerek, mümkün olan her türlü yardımı yapmak için ellerinden gelen çabayı sergileyeceklerini vurguladı.

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