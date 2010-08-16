ABD: Türkiye'ye ültimatom verilmedi

T24 - Başbakan Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasında Toronto'daki G20 zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını yazan ve ABD Başkanı’nın ültimatom verdiğini iddia eden Financal Times’a yalanlama geldi.



Konu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Mike Hammer’a soruldu.



Hammer, "Türkiye’ye ültimatom mu verdiniz?’ sorusuna, "Türkiye ile İran ve Gazze’ye yardım filosu olayıyla ilgili görüştük ancak ültimatom verildiği haberi doğru değildir" dedi.



"Türkiye ile derin ve güçlü ilişkilerimiz var" diyen Hammer, "Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Başkan Obama, Başbakan Erdoğan ile yakın ve verimli bir diyalog kurmuştur ki bu Nisan 2009’da Ankara’daki ilk grüşmeye dayanır. 10 gün önce, Irak konusnda da telefonda görüşmüşlerdir. Türkiye ile, İran ve filo olayıyla ilgili müzakereler yaptık ancak ültimatom verildiği haberi doğru değildir" şeklinde konuştu



Financal Times, Obama ile Erdoğan arasında Haziran ayındaki G-20 zirvesinde yapılan görüşmede, ABD Başkanı’nın, İran ve İsrail ile ilişkiler nedeniyle Erdoğan’a silah satışlarıyla ilgili ültimatom verdiğini yazmıştı.





