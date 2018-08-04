ABD: Türkiye'ye tanınan gümrük kolaylığını gözden geçireceğiz

T24 Haber Merkezi

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve karşılıklı yaptırıma dönüşen rahip Andrew Brunson krizinin ardından ABD-Türkiye ticaretini etkileyecek yeni bir adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği, Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere tanınan gümrük kolaylıklarının gözden geçirildiğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GSP) pazar erişim kriterine uyumuyla ilgili olarak endişelere dayanarak, Türkiye'nin programa katılım için uygunluğunun incelendiğini açıkladı.

GSP'nin 15 kriterden biri, yararlanıcı ülkelerin ABD'nin diğer ülke piyasalarına erişim sağlamasını makul ve adil görmesini öngörüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapn ABD Ticaret Temsilcisi Jeffrey Gerrish, “Trump İdaresi, Türkiye'nin GSP’nin piyasa erişim kriterlerine uyumu konusunda endişeleri var. Türkiye'nin, ABD'ye gümrüksüz erişim hakkının tekrardan incelenmesine yol açan endişeleri gidermek konusunda bizimle çalışacağını umuyoruz” dedi.

Temsilcilik, Türkiye'nin, başka hiçbir ticaret partnerine uygulamamasına rağmen, kendi ülkelerinin ithal mallarına 1,78 milyar dolar ilave vergi koyduğunu belirtti ve GSP uygunluk incelemesini başlattıklarını ifade etti.

Amerika, GSP programı kapsamında Türkiye'den 2017 yılında toplam 1,66 milyar dolar ithalat yaptı. Bu rakam, Amerika'nın Türkiye'den yaptığı toplam ithalatın yüzde 17,7'sine karşılık geliyor.

GSP ile yapılan ithalatın en önemli kategorileri şunlar:

-Araç ve araç parçaları,

-Mücevher ve değerli metaller ve taş ürünleri.

Türkiye’nin GSP uygunluk incelemesi hakkında kamuya açık bir oturum ve yorum döneminin tarihi, gelecek federal kayıt duyurusunda açıklanacak.

GSP nedir?

Amerika Birleşik Devletleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programı 1974’te yürürlüğe girdi. Türkiye'de 1976 yılından bu yana ABD GSP programından yararlanyor. Bu program, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere ABD pazarına gümrüksüz giriş imkânı sağlıyor. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlıyor.