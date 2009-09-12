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ABD, Türkiye'ye 7,8 milyarlık silah satıyor

Pentagon, Türkiye'ye 7.8 milyar dolarlık füze satışı için Kongre'nin iznini istedi

12 Eylül 2009 03:00

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı olan Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi Türkiye'ye, değeri 7,8 milyar doları bulacak uzun menzilli hava savunma ve füze savar  füze sistemleri satımı için Amerikan Kongresi'nin iznine resmen başvurdu.

Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, bütün seçeneklerin Türkiye tarafından satın alınması durumunda, programın bedelinin toplam 7.8 milyar doları bulabileceği belirtildi.

ABD'nin NATO ülkelerine yaptığı savunma satışlarında, DSCA'nın başvurularına iki hafta içinde Kongre'nin üst kanadı Senato'dan itiraz gelmezse satış izni otomatik olarak verilmiş kabul ediliyor. DSCA açıklamasında, potansiyel satışın, 13 ateşleme bataryası, 72 PAC-3 füzesi, çeşitli başka füze türleri ve ilgili diğer sistemleri içerdiği bilgisi yer aldı. Patriot PAC-3 sistemleri ABD'nin Lockheed Martin ve Raytheon şirketleri tarafından üretiliyor.

Açıklamada, ''Türkiye, bölgede ABD'nin barış ve istikrarı sağlamada ortağıdır. Bölgede kabul edilebilir bir askeri denge sağlamaya katkı çerçevesinde NATO müttefikimize, güçlü, kendini savunma kapasitesine sahip olmada yardım sağlamak ABD'nin ulusal çıkarı için elzemdir. Bu önerilen satış da bahsedilen bu amaçlarla tutarlıdır'' denildi.

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