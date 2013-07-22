ABD, Türkiye'nin talebi ile İncirlik Üssü'ne 4 İHA konuşlandırmış

PKK'nın geçen yıl dürüdüğünü açıkladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) teknik aksaklıklar sebebi ile düştüğü iddia edildi.

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta dün Craig Whitlock imzasıyla yayımlanan haberde, Obama Yönetimi’nin, insansız hava araçlarını (İHA) Afganistan gibi yerlerden, savaş alanı ilan edilmeyen kritik bölgelere kaydırdığı bildirildi. Haberin büyük bölümünde, ABD ordusunun Irak’tan çekilmesi sonrası bu ülkenin kuzeyindeki PKK unsurlarına karşı havadan istihbarat paylaşımının sürmesi amacıyla ve Ankara’nın talebiyle İncirlik’e konuşlandırılan 4 adet Predator tipi İHA’dan bahsedildi. Haber özetle şöyle:

Ses geçirmez bina hangar oldu

Önceki dört yıl boyunca Irak’ta konuşlu halde kuzeydeki dağlarda (Kandil) PKK ile ilgili istihbarat toplayan 4 adet Predator, 2011 sonbaharında demonte halde İncirlik’e getirildi. Daha önce jet motoru deneme tesisi olarak kullanılan ses geçirmez bir bina, bu İHA’lar için hangara dönüştürüldü. ABD Hava Kuvvetleri’nin yanısıra Battlespace Flight Services adlı özel güvenlik şirketinden gelen personelle kurulan 30-40 kişilik kadro, İncirlik’teki İHA’ları yönetiyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey 17 Eylül 2012’de Ankara’ya gelip mevkidaşı Necdet Özel ile görüştü. Özel, önceki görüşmelerde olduğu gibi Dempsey’den PKK’ya karşı yardım ve özellikle de daha fazla İHA uçuşu istedi.

Dört dakikada 3300 metre düştü

Ertesi gün, Türkiye-Irak sınırında rutin devriye uçuşu yapan ABD’ye ait bir Predator, “talihsiz bir zamanlama” sonucu aniden güç kaybı yaşadı. Yaklaşık 10 bin km uzaklıkta, ABD’nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan pilotlar İHA’nın kontrolünü yitirdi.

Dört dakika içinde burun aşağı 3300 metre dalan İHA, (Hakkari yakınlarında) meskun olmayan bir bölgede yere çakıldı.

PKK videosu ve Uludere

ABD Hava Kuvvetleri’nin kazayla ilgili raporunu Washington Post elde etti. Raporda coğrafi tüm referanslar sansürlenmişti. Kaza sonrası fotoğrafları da Youtube’daki videodan alınmış, PKK militanlarının yüzü mozaiklenmişti. Ancak Washington Post, rapordaki detaylara bakarak, çakılan İHA’nın İncirlik’teki 414’üncü Seferi Keşif Filosu’na bağlı “NOMAD 01” olduğunu saptadı.

Uludere gibi bir trajediye karşın eski bir ABD yetkilisi, Göçebe Gölge’nin genel anlamda başarılı olduğunu, PKK saldırılarının engellendiğini, Türk ordusunun bu sayede Kuzey Irak’ta büyük operasyonlar düzenlemek yerine daha verimli nokta operasyonları yapabildiğini belirtti. Yetkili, “Bu operasyon Türklerin sınır ötesi harekatlarını engellemekte son derece etkili oldu” dedi.

Sınıra 5 saatte ‘kör’ varıyor

Gazetenin haberinde İncirlik merkezli Predator’ların Türk hava sahasındayken Ankara’nın koyduğu kurallar gereği tüm kameralarını ve algılayıcılarını kapattığı vurgulandı. Oldukça yavaş olduklarından saatte azami 217 km hızla ve ancak beş saat sonra Irak sınırına varabilen Predator’lar, buradan itibaren, Bağdat ile anlaşma çerçevesinde istihbarat toplamaya başlıyor.

İstihbarat anlık değil 15-20 dakika gecikmeli

Habere göre Kasım 2011’de uçmaya başlayan İncirlik merkezli 4 adet Predator tipi İHA, Türkiye ile istihbarat paylaşımı kapsamında görev yapıyor. Buna karşın paylaşımın “anlık” olduğu söylenemez. Haberde şöyle denildi:

Amerikalı analistler, kaydedilen videoyu Ankara’da bulunan ABD-Türk ortak istihbarat merkezine (füzyon hücre) göndermeden önce izleyip değerlendiriyor. Genelde, sistemin yapısında bulunan en az 15-20 dakikalık bir gecikme söz konusu. Eski bir ABD Hava Kuvvetleri yetkilisine göre bu gecikme sayesinde, Türk yetkililer PKK hedeflerine topçu atışı veya hava saldırısı düzenleme kararı verirse, İHA’ya bölgeden uzaklaşması için yeterli zaman kazandırılıyor.



Baştan beri bazı ABD yetkilileri, vukuat ihtimalinden endişeliydi. Aralık 2011’de (Uludere’de) Türk jetlerinin PKK’lı olduklarından şüphelenilen bir kafileyi sınırı geçerken vurması ve 34 sivili öldürmesi, Türkiye’de protestoları tetikleyen bir fiyasko olmuştu.