-ABD, Türkiye'nin süreçteki rolünü övdü WASHINGTON (A.A) - 02.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Afganistan İçin İstanbul Konferansı sonunda, ''Güvenli ve İstikrarlı Bir Afganistan İçin Bölgesel Güvenlik ve İşbirliğine Dair İstanbul Süreci''nin başlatılması üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Nuland, yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD, Güvenli ve İstikrarlı Bir Afganistan İçin Bölgesel Güvenlik ve İşbirliğine Dair İstanbul Süreci üzerinde anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Afganistan'ın komşuları ve yakın komşuları, egemen, bağımsız ve demokratik bir Afganistan'a destek sunmak için bir araya geldi ve Afganların öncülüğündeki uzlaşı süreci, güvenlik sorumluluğunun Afganlara devredilmesi süreci ve entegre edilmiş bölgesel ekonomik büyüme gibi, Afganistan açısından öncelik taşıyan hususları onayladılar'' ifadesini kullandı. ABD'nin, İstanbul'daki konferansa sürecin bir destekçisi olarak katılmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Nuland, açıklamasında, ''Afganistan ve bölgesi, deklarasyonda yer alan, bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik taahhütlerin devamını getirmek için çalışırlarken, onlara desteğimizi sunmaya devam edeceğiz'' sözlerine yer verdi. Nuland, 5 Aralık'ta düzenlenen Afganistan İçin Bonn Konferansını da sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, bu konferansta uluslararası toplumu, Afganistan'a yönelik uzun vadeli taahhütlerini daha açık ve spesifik hale getirerek, bu bölgesel çabaların üzerine inşa etmeye çağıracaklarını bildirdi. -''Türkiye ve Afganistan, rollerini fevkalade güzel şekilde yerine getirdiler''- Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin bu süreçteki rolüyle ilgili olarak, Afganistan'ın komşularının katılımıyla böyle bir konferans düzenlenmesi fikrinin ilk olarak, geçen baharda Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan Uluslararası Temas Grubu'nun toplantısı sırasında, toplantıya katılan Türk temsilci tarafından ortaya atıldığını belirtti. Bu fikrin söz konusu toplantı sırasında çok beğeni gördüğünü ve İstanbul'daki konferansın da bunun bir sonucu olduğunu vurgulayan yetkili, ''Dolayısıyla insanlar, konferansın başarılı olması için bahardan bu yana çok sıkı bir şekilde çalıştılar'' dedi. Yetkili, Türkiye'nin konferansın ev sahibi olduğunu ve Afganistan ile birlikte eş başkanlık ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Türkiye ve Afganistan, bugün yayımlanan bildirinin başarısı için Afganistan'ın komşuları ve yakın komşularıyla birlikte yakın bir çalışma yürüttüler. Biz de bunun çok doğal, iyi ve önemli bir rol olduğu kanısındayız, rollerini fevkalade güzel biçimde yerine getirdiklerini düşünüyoruz.''