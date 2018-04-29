ABD: Türkiye'nin Reza Zarrab davasıyla ilgili suçlaması gülünç

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Reza Zarrab davası ile Türkiye'ye karşı tezgah kurdukları ve darbe kışkırtıcılığı yapmaya çalıştıkları iddiasının gülünç olduğunu söyledi.

Salı akşamı günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nauert, "Böyle bir girişim içerisinde değiliz" dedi.

Brifingde Nauert'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reza Zarrab davası ile ilgili son açıklamaları hakkındaki görüşü soruldu.

Erdoğan Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Dik duruşumuz sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bu sözlerin hatırlatılması sonrrası, "Türkiye'ye bir tezgah mı kurmaya çalışıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz Türkiye'den aynı hikayeyi daha önce de duyduk. Hepsi aynı hikaye. Bizi darbe kışkırtıcılığı yapmaya çalışmakla suçlamaları sonrası verdiğim yanıtı tekrarlayacağım. Bu gerçekten çok gülünç. Böyle bir girişim içinde değiliz. Konuyla ilgili sorularınızı (ABD) Adalet Bakanlığı'na iletmenizi öneririm."

Sözcüsü Heather Nauert, ülkeler arasındaki ilişkileri evliliğe benzetti, ilişkilerde zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanabileceğini söyledi.

"Bir gün iyi, bir gün kötü olabilir. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden üzüntü duyabilir" diyen Nauert, Türkiye'nin bir NATO üyesi ve ABD'nin değerli bir müttefiki olduğunu belirtti.

"Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var" diyen Nauert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ABD'yi Türkiye'ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olmakla suçlamak gerçekten gülünç. Bence Türkiye'nin yetkilileri de bunun farkında."

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, New York'ta basın toplantısı düzenleyen Joon H. Kim, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine, "Şaka olduğunu zannettim. Gülünç bir durum" dedi.

New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili, "Amerikan Adalet Bakanlığı'na, mahkemelerine ve benim ofisime Gülencilerin sızdığı iddia edilen açıklamalar yapıldı. Bunlar saçma iddialar" diye konuştu.

Reza Zarrab davasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Joon H. Kim, "Önümüzdeki hafta başlayacak olan davada çok kariyerli savcılar görev yaptı. Görev yapmaya da devam edecek. Aynı şekilde bu soruşturmada görev yapan FBI ajanları da kariyerlerinin üst düzeyinde. Bu soruşturma ekibinde kişiler kanunlar çerçevesinde delillerin peşinde koşuyorlar. Amerikan adaletini yasaları uyguluyorlar. Bu kişiler bu soruşturmayı Türkiye'nin iç siyaseti için değil buradaki yasalara göre yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Joon H. Kim ayrıca davada yargılanacak sanıklara ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili olarak çok ağır suçlamalar yöneltildiğini söyledi.

Bu arada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Reza Zarrab davasında 8 aydır tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Salı günü yeniden hakim karşısına çıktı.

Önümüzdeki hafta başında jüri seçimi yapıldıktan hemen sonra başlaması öngörülen duruşmalar öncesindeki son ara duruşmaya Reza Zarrab katılmadı.

Yargıç Richard Berman ise davanın hem Türk hem de ABD basını tarafından büyük ilgi gördüğünü, dava ile ilgili olarak savcılık makamına gerek medya gerekse Türk yöneticiler tarafından eleştiriler getirildiğine değindi.

DHA'nın haberine göre Berman, "Türk yetkililerin ya da Halkbank çalışanlarının elinde savunmaya yardımcı olacak belge bulunuyorsa, bunları mahkemeye sunmalarını öneririz" dedi.

19 Mart 2016'dan bu yana ABD'de tutuklu bulunan İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab; ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yasa dışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Zarrab'ın 90 yıla kadar hapsini istiyor.