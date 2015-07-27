'ABD Türkiye'nin PKK saldırılarını onaylayarak Irak'tan sonra Orta Doğu'daki en büyük hatasını mı yaptı?'

Independent gazetesinin tanınmış Orta Doğu yazarı Patrick Cockburn, ABD’nin Türkiye'yi, Irak ve Suriye'deki savaşa dahil ederek; kendisini Türkiye'nin istikrarsızlaşmasını kolaylaştıran ülke pozisyonunda bulabileceğini söyledi. Cockburn, “Bunu yaparken IŞİD'i yenemeyeceği de açık. Eğer sonuç bu olursa, ABD 2003'te işgal ettiği Irak'ta Saddam Hüseyin'i indirerek yaptığı hatadan sonra Orta Doğu'daki en büyük hatasını yapmış olur" dedi.

Cockburn, "ABD büyük olasılıkla Türkiye'nin Kandil ve Türkiye içinde PKK'yı hedef alan saldırılarını hoş görüp, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgesine olası bir harekâtını engelleyecek. Ancak bu sırada PKK İran'dan ve önceden ilişkilerinin iyi olduğu Suriye hükümetinden yardım talep edebilir" ifadelerini kullandı

Cockburn, Türkiye'nin PKK'ya karşı başlattığı hava operasyonlarına ABD'nin verdiği desteği analiz ettiği, "ABD, Türkiye'nin PKK'yı hedef alan hava saldırılarını onaylayarak, Irak Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'daki en büyük hatasını mı yaptı?" başlığını taşıyan bir yazı kaleme aldı.

BBC Türkçe’nin çevirdiği yazıda, Cockburn PKK'nın misilleme saldırıları ile iki yıldır süren ateşkesin sona erdiğini belirterek başlıyor ve Kürtlerin ABD'yi, İncirlik Üssü'nü kullanma iznine karşılık Türkiye'nin bu saldırılarına müsamaha göstermekle suçladığı belirtiliyor.

Cockburn'e konuşan eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin danışmanı Kamran Karadaghi, "Amerikalılar bu tarz hesaplarda pek iyi değil... Belki Türkiye onların tarafında olursa, Kürtlere ihtiyaçları kalmayacağını düşündüler" diyor.

ABD'nin İncirlik Üssü'nün kullanımı karşılığında Türkiye'nin PKK'ya yönelik saldırılarına onay verdiği iddialarını reddettiğinin belirtildiği yazı şöyle devam ediyor:

"ABD'nin beklentisi ne olursa olsun, ilk işaretler Türk hükümetinin IŞİD'dense Türkiye, Suriye ve Irak'taki Kürtlere saldırmaya daha hevesli olduğunu gösteriyor"

Türk polisinin, hükümete muhalif her kesime yönelik baskısını artırdığına da dikkat çeken Cockburn, şu analizde bulunuyor:

"Sonuç olarak ABD Türkiye'yi, Irak ve Suriye'deki savaşa dahil ederek kendisini Türkiye'nin istikrarsızlaşmasını kolaylaştıran ülke pozisyonunda bulabilir. Bunu yaparken IŞİD'i yenemeyeceği da açık. Eğer sonuç bu olursa, ABD 2003'te işgal ettiği Irak'ta Saddam Hüseyin'i indirerek yaptığı hatadan sonra Orta Doğu'daki en büyük hatasını yapmış olur".

Türkiye'nin NATO'yu olağansütü toplantıya çağırdığını da hatırlatan Cockburn, geçen iki yılda, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm gücü kendi elinde toplamaya çalışırken, ülkenin de giderek istikrarsızlaştığını ve şiddetin arttığını' belirtiyor.

Cockburn Türk hükümetinin bu saldırılardaki amacının, olası bir erken seçimde zafer elde etmek olabileceği değerlendirmesini yapıyor: "Bunu yaparak Erdoğan, bu süre içinde koalisyon hükümeti kurulamazsa yıl sonunda yapılması planlanan erken seçimi kazanma niyetinde. IŞİD ve PKK'nın saldırılarının büyüteceği Kürt ve terörizm karşıtı dalgayı arkasına alarak, seçimde çoğunluğu kazanmayı deneyebilir".

"ABD'nin tavrı IŞİD'in işine yarayabilir"

ABD'nin Suriye'deki Kürtlere yardım ederken, PKK'yı 'terörist örgüt' olarak nitelemesinin kendisine sorun yaratacağını belirten Cockburn, şu çıkarımda bulunuyor: "ABD'nin ittifaklarında yaptığı bu değişiklikler, sonunda IŞİD'in yararına olabilir. Suriye'deki PYD militanlarının bir kısmı şimdi Türkiye'ye karşı savaşmak için geri dönebilir".

Yazıda ABD'nin hesaplarında IŞİD'le mücadeleye yardım edecek bir Türkiye'nin, şu an için Kürtlerden daha önemli olduğu sonucuna varmış olabileceği belirtilirken, şu noktaya dikkat çekiliyor:

"Ancak Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD'e karşı ne kadar mücadele edeceği net değil. Sınırında, Kobani'nin batısında bir tampon bölge oluşturulmasını istediğini söylüyor, ama aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç haftasonu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye bir kara harekatı düşünmediğini belirtti.... Amerika'nın yönünün Kürtlerden Türkiye'ye kaymasının bölgedeki güç dengeleri üzerinde farklı sonuçları olabilir."

Cockburn yazısını, bölgedeki diğer ülkelerin de bu çatışmanın içine girmesi ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek sonlandırıyor: "ABD büyük olasılıkla Türkiye'nin Kandil ve Türkiye içinde PKK'yı hedef alan saldırılarını hoş görüp, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt bölgesine olası bir harekâtını engelleyecek. Ancak bu sırada PKK İran'dan ve önceden ilişkilerinin iyi olduğu Suriye hükümetinden yardım talep edebilir."