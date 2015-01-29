ABD: Türkiye'nin kısmen özgür olduğunu biz de dile getirdik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye’yi “kısmen özgür ülkeler” listesinde gösteren, Türkiye’de sansür uygulandığı, yargı bağımsızlığına müdahale edildiği, özgürlüklerin kısıtlandığı ve kadın karşıtı söylemlerin arttığını savunan Özgürlük Evi (Freedom House) raporu ile ilgili, “Aynı sorunları biz yıllık raporumuzda dile getiriyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Psaki, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Özgürlük Evi’nin raporuyla ilgili, “Aralarında Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke için oldukça karanlık değerlendirmeler var. Bunlara katılıyor musunuz” sorusuna verdiği yanıtta, “Ülke ülke gitmeksizin, bildiğiniz gibi, bizim de yıllık olarak yayınlanan ve aynı sorunları ele alan yıllık raporumuz var. Yani bizim görüşlerimizi dile getirdiğini düşünüyorum. Raporun, yakında çıkacağını umuyorum ama henüz kesin tarih yok. Bu konundaki pozisyonumuzun ne olduğunu görmek için, geçen yıl ki raporumuza göz atmanızı öneririm” dedi.

Doğan Haber Ajanası’ndan Nafiz Albayrak’ın haberine göre, Psaki, ABD’nin Suriyeli muhalif güçlere yardımı kesip kesmediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, gizli programlara ilişkin haberler hakkında konuşamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının faaliyetlere değinebileceğini belirten Psaki, “Suriyeli muhalifleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Savunma Bakanlığı’nın baharda başlaması beklenen eğit-donat programına destek veriyoruz” dedi.

Psaki, Bakanlığın Suriyeli muhaliflerin sivil ve askeri kanadına yiyecek, tıbbi malzeme, kamyonet gibi ölümcül olmayan malzeme yardımlarının da sürdüğüne değinerek, 2015 başından bu yana gönderilen ölümcül olmayan yardımların 2,7 milyon doları bulduğunu söyledi.

Genel olarak IŞİD militanlarından arındırılan Kobani’ye de insani yardımlarının sürdüğünü söyledi. Bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak izlediklerini belirten Psaki, bazı mültecilerin Kobani’ye geri dönmek istemeleri ile ilgili olarak da “Belirli oranda mülteciler Kobani’ye dönüyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkeler Kobanili mültecilere yardım ve koruma sağlıyor” dedi. Psaki, geri dönmek isteyen mülteciler için Türkiye’nin sınırı açıp açmaması konusundaki bir soruyu da, “Bu konuda, Kobani’deki karışıklıklar yüzünden bu konuda endişeler var” diye yanıtladı.

Psaki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya’dan oluşan P5+1 grubunun Avrupalı diplomatların, İran’la bugün İstanbul’da bir araya gelmelerine karşı bir tavırları olmadığını da söyledi.