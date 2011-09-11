-ABD, Türkiye'nin isteğini değerlendiriyor WASHINGTON (A.A) - 11.09.2011 - Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'nin Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK militanlarına karşı kullanmak amacıyla Predator insansız hava araçlarını topraklarında konuşlandırma isteğini değerlendirmekte olduğunu bildirdi. Gazetedeki habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey askeri yetkililer, Türkiye'nin Predator insansız hava araçlarını konuşlandırma kararının Washington ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, ancak ABD'yi bu sorunun içine daha çok çekeceğini belirtti. Washington Post, Obama yönetiminin, Türk makamlarının bu başvurusuyla ilgili henüz karar vermediğini yazdı. Gazete, Amerikalılar tarafından Predatorlar ve U2 casus uçaklarıyla Ankara'ya sağlanan istihbaratın, Türk güvenlik güçlerinin terör örgütü ile mücadelesinde gerekli olduğunu belirtti. Amerikan ordusu, Irak'taki üslerinden konuşlu silahsız Predator insansız hava araçlarını 2007'den beri kullanıyor ve Türkiye ile istihbarat paylaşımında bulunuyor. Ancak bu işbirliği, Amerikan askerlerinin Irak'ı 31 Aralık'ta terk etmesinin ardından sona erecek.