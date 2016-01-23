ABD: Türkiye'nin IŞİD'le mücadelede daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede daha fazla katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Radikal'in haberine göre Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı savaşan koalisyon üyesi 7 ülkenin savunma bakanları ile Paris'te bir araya gelerek IŞİD'e karşı askeri mücadele yöntemlerini değerlendiren Carter, daha sonra katıldığı bir oturumda, "IŞİD ile mücadelede Türkiye yeterli katkı sağlıyor mu" sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin Türkiye'den beklentisinin, yapılandan daha çok olduğunu söyledi.

Carter, "Türkiye'nin daha çok katkı sağlamasını istiyoruz. Türkiye, tarihi ve coğrafi olarak çok önemli bir konumda. Türkiye bizim dostumuz, NATO müttefikimiz, kendi topraklarının savunulması konusunda, en güçlü biçimde yanlarındayız. Ancak gerçek de şu ki, Irak ve Suriye ile paylaştığı uzunca sınırları var. Bu sınırlar, her iki yöne doğru yabancı savaşçıların geçişleri için en zayıf yerler. Dolayısı ile Türkler daha fazlasını yapabilirler" diye konuştu.

Türkiye'nin IŞİD ile mücadele konusunda, ABD ve koalisyon güçlerine yardımcı olduğunu belirten Carter, "Uçaklarımız için üslerini açtılar ve buna çok müteşekkiriz. Ancak, yapabilecekleri daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye, IŞİD'i yenebilmek için gerekli daha fazla katkı sağlayabilecek ülkeler listesinde ve bu küçük bir liste değil" dedi.