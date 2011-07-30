-ABD: TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ WASHINGTON (A.A) - 29.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının emekliliklerini istemesi konusunun Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söyledi. Toner, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Bunun, Türkiye'nin iç meselesi gibi göründüğünü belirten Toner, "Türk kurumlarının gücüne güvenlerinin tam olduğunu" kaydetti. Toner, ayrıntıları şu an bilmediğini, konuya göz atana kadar yorum yapmamayı tercih ettiğini ifade etti.