ABD: Türkiye'nin hava operasyonlarının çoğu IŞİD'i hedef almıyor

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonlarının çoğunun IŞİD'i hedef almadığını ve IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin daha çok inisiyatif almasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda Amerikalı milletvekillerinin sorularına cevap veren Carter, ABD’nin IŞİD’e karşı oluşturulan küresel koalisyona liderlik etmesinin önemli olduğunu, ancak müttefiklere de ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Operasyonların çoğu IŞİD'i değil

PKK'yı hedef alıyor"





"Türkiye’nin, IŞİD’in ortaya çıkmasından bu yana kontrol altına alınamayan sınırları kontrol altına alacak bir şekilde bölgesinde daha fazlasını yapmasına ihtiyacımız var” diyen Carter, Türkiye’den IŞİD’in yöneticileri ve destekçilerinin peşine düşmesini beklediklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Havada ve karada daha aktif olmalarını istiyoruz. Hava operasyonlarının çoğu IŞİD’i hedef almıyor. PKK’yı hedef alıyor. PKK Türkiye’nin sınırları içindeki bir terör örgütü. Bu konudaki kaygılarını anlıyoruz, fakat IŞİD’e karşı daha fazlasını yaptıklarını görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Barack Obama’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın zamanda görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Carter, “Bu bizim en önemli önceliklerimizden biri. Onlardan daha fazlasını yapmasını istiyoruz.” diye konuştu.



Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın hemen yanında yer alan bir ülke olduğunu belirten Carter, Türkiye’nin yeterince destek vermemesinin 'ciddi bir mesele' olacağını sözlerine ekledi.