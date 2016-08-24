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Dünya

ABD: Türkiye’nin Gülen için iade talebi, darbe girişimiyle ilgili değil

“Türkiye’nin Gülen’in iadesini talep ettiğini artık doğrulayabiliriz”

24 Ağustos 2016 01:25

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesi için resmi başvuruda bulunduğunu ancak başvurunun 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle ilgili olmadığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, “Türkiye’nin Gülen’in iadesini talep ettiğini artık doğrulayabiliriz” dedi ve talebi incelediklerini belirtti.

Türkiye’nin iade talebinin 15 Temmuz darbe girişimiyle değil Türkiye’de Gülen hakkındaki yakalama kararıyla ilgili olduğunu kaydeden Toner, talebin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ABD'den gelen heyetle görüşmelerin bugün başladığı açıklanmıştı.

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