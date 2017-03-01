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"ABD, Türkiye'nin girişini engellemek için Menbiç'e üs kurdu" iddiası

Kente çok sayıda asker, ağır silah ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı

01 Mart 2017 19:08

YPG, Suriye'de ABD’nin, Türkiye’nin Menbiç’e girmesini önlemek için bu kentte askeri üs kurduğunu iddia etti.

İddia, Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik’de yer aldı. Habere göre ABD, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç kentine girmesini engellemek için harekete geçti. 

Kente çok sayıda asker, ağır silah ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Büyük bir bölümünü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, Türkiye’nin Menbiç’e girmesi durumunda Rakka operasyonunu durduracaklarını söylüyor.

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