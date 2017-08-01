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Dünya
Deutsche Welle

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerle ilgili endişeli

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın almaya hazırlandığı S-400 füze sistemiyle ilgili endişelerini açıkladı. Pentagon, Rus savunma sisteminin NATO ile uyumlu çalışmayabileceğine dikkat çekti.

01 Ağustos 2017 02:42

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, NATO müttefiki Türkiye'nin Rus yapımı savunma sistemini satın almasıyla ilgili endişelerin olduğunu belirtildi. Davis, bu endişeye gerekçe olarak Rus teknolojisine sahip sistemlerin 29 üyeli NATO'nun diğer teçhizatı ile uyumlu çalışmayabileceği gösterdi.

Davis, "Genel olarak müttefiklerin müşterek çalışabilir teçhizatları satın alması iyi bir fikir. Birlikte çalıştığımız müttefiklerimizin, ortaklarımızın, ittifaka yatırımı artıracak şeyleri satın almasını isteriz" dedi.

S-400 füze sistemleri, kısa ve uzun menzilli hava hedeflerine karşı koyacak füzeler fırlatan yeni nesil savunma sistemleri olarak biliniyor. Rus yapımı sistemlerin 400 kilometrelik menzili bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin hava savunma sistemlerini güçlendirmek üzere Rusya'dan almak istediği S-400'lerle ilgili adımların ve imzaların atıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı, "Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz" ifadesini kullanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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