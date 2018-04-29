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BBC Türkçe

ABD, Türkiye'den vize başvurularını askıya aldı

ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı duyuruda Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı duyuruda Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Açıklamada 'Son zamanlarda yaşanan olaylar ABD hükümetini Türkiye'nin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin verdiği güvenlik taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır' denildi.

'Gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla Türkiye'de yer alan ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır' ifadesi kullanıldı.

Geçen hafta içinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nın bir çalışanı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak isimlendirilen organizasyonla ilişkisi sebep gösterilerek tutuklanmıştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bu gelişmeden 'büyük bir rahatsızlık duyduklarını' açıklamıştı.

ABD Adana Konsolosluğu'nun bir başka çalışanı ise bu yılın başlarında PKK'ya yönelik bir operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

yayımlamıştı

Uyarıda, "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etmeyi dikkatlice değerlendirmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusuna gitmekten kaçınmalarını önermekteyiz" denildi.

Aynı zamanda uyarıda, Türkiye'de tutuklanan veya gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk yetkililerinin erişiminin kısıtlı olduğu da vurgulanmıştı.

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