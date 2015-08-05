ABD, Türkiye'den kalkan uçakların ilk kez Suriye'deki hedefleri vurduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin topraklarındaki hava üslerinin koalisyon uçakları tarafından askeri amaçla kullanılmasına izin vermesinin ardından, ABD savaş uçaklarının ilk kez Suriye'deki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CNN International'a konuşan ABD savunma yetkilileri, Türkiye'nin güneyinden kalkan ABD uçaklarının, ilk kez Suriye'deki hedefleri vurduğunu söyledi.

ABD ile Türkiye arasında varılan mütabakat çerçevesinde Amerikan Silahlı Güçleri’nin Suriye’deki IŞİD mevzilerine yönelik müdahalesi dün gece başladı. İncirlik’ten kalkan ABD’ye ait insansız hava araçları silahlı predatörler IŞİD’in Rakka bölgesindeki mevzilerini bombaladı. Güvenilir kaynaklar, Suriye’ye yönelik Amerikan hava araçlarıyla yapılan operasyonun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylediler.