'ABD Türkiye'deki nükleer silahları geri çekecek'

T24 - İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu NATO ülkelerinde bulunan taktik nükleer silahları geri çekmeyi düşündüğünü duyurdu.



Gazete, 8 Nisan'da Rusya ile stratejik nükleer silahların indirimine ilişkin anlaşmaya imza atmaya hazırlanan Obama'nın, ABD'nin nükleer politikasını da yeniden yazacağını bildirdi.



The Times'a göre Amerikan yönetimi, George W. Bush yönetimi tarafından 11 Eylül sonrasında değiştirilen ve "nükleer silah sahibi olmayan ülkelere karşı" dahi nükleer silah kullanımını öngören nükleer siyaset belgesini yeniden yazacak.



Halen yürürlükte olan nükleer politika, Amerikan kuvvetlerine karşı biyolojik veya kimyasal silahla saldıran ülkelere karşı nükleer silah kullanılabileceğini öngörüyor.



Yeni politika çerçevesinde ise, var olan nükleer silahlarda yeni indirimlere gidileceği gibi, yeni nükleer silah geliştirilmemesi için de karar alınacak.



Bunun önemli ayaklarından biri de, Türkiye, Belçika, İtalya, Almanya ve Hollanda'da bulunan ve uçaklardan atılan 200'e yakın B61 tipi nükleer bombanın geri çekilmesi olacak.



Türkiye'de, İncirlik Üssü'nde halen 90'a yakın taktik nükleer bomba olduğu tahmin ediliyor. Bunların 50'sinin Amerikan, 40'ının da Türkiye'nin kontrolunda olduğu kaydediliyor.



The Times, söz konusu bombaların geri çekilmesiyle ilgili bir kararın ancak NATO çerçevesinde alınabileceğini yazdı.



Gazete, Belçika, Hollanda, Almanya gibi NATO ülkelerinin, "bunları gerekli kılan şartların ortadan kalkması nedeniyle" bombaları artık istemediğini bildirdi.