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ABD: 'Terör propagandası' yaptıkları iddiasıyla medyaya giderek artan soruşturmalardan endişe duyuyoruz

"İfade özgürlüğünü kısıtlamak için yargının agresif bir şekilde kullanılmasından kaygılıyız"

09 Ekim 2015 11:32

ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak seçimle ilgili açıklama yaptı. Kirby, Türkiye'de "özgür, adil ve güvenilir" bir seçim beklediklerini söyleyerek, ABD'nin basın özgürlüğüne saygı duyulması yönündeki çağrısını yineledi.

Medya kuruluşlarına yönelik baskı ve seçimlerle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Kirby, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, “Özellikle bazı medya kuruluşlarına, televizyon kanallarına getirilen yasaklama haberlerini gördük. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla suçlandıkları ve hükümeti eleştirdikleri için medyaya giderek artan soruşturmalardan endişe duyuyoruz. Ayrıca, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için yargının agresif bir şekilde kullanılmasından kaygılıyız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, “Daha önce de yaptığımız gibi; Türkiye'yi, Türk anayasasınca da güvence altına alınmış olan basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Elbette Türkiye'de özgür, adil, güvenilir bir seçim görmek istiyoruz. Kendi geleceklerini biçimlendirmek isteyen herkesin sesinin duyulmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. Daha da önemlisi bu Türk halkı için çok önemli” diye konuştu.

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