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Dünya

ABD: Türkiye'de dini ayrımcılığa son verilsin

Maddeye sadece Cumhuriyetçi Partili Texas milletvekili Ron Paul hayır oyu verdi.

21 Temmuz 2011 03:00

T24- ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından "Türkiye'de dini ayrımcılığa son verilmesi" talebinin yer aldığı ek madde 1’e karşı 43 oyla kabul edildi.




Barış Ornarlı'nın Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda yapılan oturumda Türkiye’de azınlıkların dini özgürlüklerini konu alan bir madde büyük çoğunlukla kabul edildi. Ek madde 1’e karşı 43 oyla kabul edildi.

2012 Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü oturumda Türkiye’de dini azınlıkların özgürlüklerini konu alan ek madde yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından oya sunuldu ve kabul edildi.

Bağlayıcı niteliği bulunmayan maddede ABD Dışişleri Bakanı’nın Türk yetkililerle görüşmelerinde şu noktaları vurgulaması isteniyor: “dini ayrımcılığa son verilmesi; kiliselerin ibadet, dini eğitim ve din adamlarının eğitimi gibi işlevlerinin engellenmemesi; kiliselerin, diğer ibadet yerlerinin ve taşınır/taşınmaz malların iade edilmesi; kiliselerin ve diğer ibadet yerlerinin inşa/onarım çalışmalarının engellenmemesi.”

Görüşmeler sırasında tasarıyı destekleyen Kongre üyeleri Türkiye’de dini özgürlüklerin genişletilmesi çağrısında bulunan bir maddeye itiraz edilmesine anlam veremediklerini belirtirken bazı Kongre üyeleri bir NATO müttefikinin incitilmemesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyetçi Partili California Milletvekili Dana Rohrabacher ise Türkiye konusunda çifte standart uygulandığını söyledi ve dini özgürlükleri kısıtlayan diğer ülkelere neden vurgu yapılmadığını sorguladı.

Maddeye sadece Cumhuriyetçi Partili Texas milletvekili Ron Paul hayır oyu verdi.

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