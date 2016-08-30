ABD: Türkiye ve Suriyeli Kürtler çatışmasızlıkta anlaştı

ABD Merkez Komutanlık Sözcüsü Albay John Thomas, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çatışmasızlık üzerine anlaştığını belirtti.

SDG'nin ana gövdesini YPG (Halk Savunma Birlikleri) oluşturuyor.

Reuters'a konuşan, Türk ordusunun desteklediği muhalif gruplardan birinin komutanı ise, ateşkes anlaşması yapılmadığını ve kısa bir ara verilen operasyonların yeniden başlayacağını söyledi.

Türkiye'yle SGD arasındaki 'çatışmasızlık durumuna' ilişkin ilk haber ABD'den geldi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı askeri yetkili Thomas, "tüm taraflardan birbirlerine ateş etmeye son verme ve IŞİD tehdidine odaklanmaya dair garanti aldıklarını" söyledi.

Thomas, "Bu en azından önümüzdeki birkaç gün için geçerli gevşek bir anlaşma ve bunun sağlamlaştırılacağını umuyoruz" dedi.

Thomas, Türkiye ve SDG'nin ABD aracılığıyla iletişim kurduğunu belirtti.

SDG'ye yakın kaynaklar da, Türkiye ile SDG bağlantılı Cerablus Askeri Meclisi arasında ateşkes üzerine anlaşıldığını açıkladı.

Ancak Türk ordusuyla birlikte operasyonda yer alan muhalif gruplardan birinin komutanı Reuters haber ajansına, "Anlaşma yok. Ateşkes yok. Ancak bir süredir süren bir ara var" dedi ve operasyonların kısa süre sonra yeniden başlayacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan hafta başında yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki olan bazı muhalif gruplarla ile SGD'ye bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalardan kaygı duyulduğu belirtilmişti.

Hükümet yetkilileri ise YPG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesi gerektiğine dair taleplerini tekrarlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonların DAİŞ, PKK ve YPG tehdit olmaktan çıkana dek devam edeceğini söylemişti.