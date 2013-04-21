ABD, Türkiye ve Suriye'den teröre 'artık yeter' tepkisi

İstanbul'da yapılan Suriye’nin Dostları Toplantısı sonrası Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Suriye Ulusal Koalisyon Lideri Muaz El Hatip ortak açıklama yaptı. Davutoğlu, "Artık yeter diyoruz. Bu katliamların süratle durdurulması için uluslararası toplumu ve bütün tarafları ortak bir mücadele vermeye çağırıyoruz" dedi.

Suriye Halkının Dostları Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı, Adile Sultan Sarayı'nda yapıldı.



Toplantıya, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra ABD, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, İtalya, Almanya ve Fransa'dan dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililer ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) temsilcileri katıldı.

Davutoğlu, insanlık vicdanını derinden zedeleyen, sivil halka karşı barbarca katliamların sürdüğü bir siyasi krizi konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Son iki yıldır Suriye halkının büyük acılar çektiğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"100 bini aşkın kaydedilmiş vefat var, katliam var. Yüz binlerce insan komşu ülkelerde mülteci, bunun 300 bine yakını Türkiye'de. Milyonlarca insan da Suriye içinde evsiz, barksız, yerinden, yurdundan edilmiş durumda. Böyle bir konuyu ele almak üzere daha önce de Suriye'nin Dostları Grubu olarak birçok toplantıda bir araya gelmiştik. Ancak son haftalardaki gelişmeleri gözden geçirmek üzere bu kez Suriye Dostları Grubu içinde bir çekirdek grup mahiyetindeki bir grup ülkeyle bir toplantıda bir araya geldik."

Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin iki hafta önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde bu konuyu ele almak üzere bir prensip kararına vardıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce ben katılan bütün bakan arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Çok kısa sürede bir araya gelindi. 11 ülkenin dışişleri bakanları olarak biz bu toplantıda etraflıca istişare etme imkanı bulduk. Ayrıca Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı sayın Muaz el-Hatip ve Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanlık Konseyi'yle birlikte Suriye Yüksek Askeri Konsey Başkanı sayın Selim İdris de toplantının bir aşamasında bizlerle bir araya geldiler. Kapsamlı bir şekilde alandaki durumu aktardılar."

Davutoğlu, basın mensuplarına iki dokümanın dağıtıldığını belirterek, "Bunlardan birisi, Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Suriye'nin geleceğiyle ilgili perspektifini yansıttığı deklarasyonu. Bu deklarasyonda Suriye Ulusal Koalisyonu, Suriye'nin geleceği konusundaki vizonlarını ortaya koymaktalar. Bütün Suriyeliler'in eşit olarak hür bir şekilde yaşadığı bir vizyon çerçevesi çizdiler. Bunu sizinle paylaşacağız" dedi.

'Artık yeter'

İkinci dokumanın ise 11 ülkenin ortak açıklaması olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce birçok başkanlık açıklamaları yapıldı. Ama bu açıklamada göreceğiniz gibi 11 ülke bu kez ortak bir pozisyonda bir araya geldi. Bunun detaylarını tabi metinde görebilirsiniz. Önemli olan 11 ülkenin kararlı bir şekilde Suriye Ulusal Koalisyonu'na net bir destek ifade etmesi ve bundan sonra katliamların durdurulması yönünde her türlü çalışmayı yapmak üzere bir siyasi irade göstermiş olmalarıdır.

Bu yardımların mahiyeti, şartların gerektirdiği şekilde yeniden her aşamada değerlendirilecektir. Çok güçlü bir çağrı burada yapılmaktadır. Ümit ederiz bu güçlü çağrı, başta Şam olmak üzere dünyanın ilgili bütün başkentlerinde hak ettiği yankıyı bulur. Artık yeter diyoruz. Bu katliamların süratle durdurulması için uluslararası toplumu ve bütün tarafları ortak bir mücadele vermeye çağırıyoruz."