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ABD: Türkiye S-400 sistemlerini alırsa NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır

"Türkiye'nin F-35 uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir"

17 Kasım 2017 16:04

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye'nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını söyledi.

Defense News'e konuşan Grant, Türkiye'ye S-400 sistemleri alımı konusunda uyarılarda bulundu.

Grant, "Eğer Türkiye S-400'leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir" dedi.

"NATO stratejisi, S-400'lerle izin vermiyor"

S-400 anlaşmasının hayata geçmesinin Türkiye ve NATO arasındaki askeri işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini kaydeden Grant, NATO stratejisinin S-400 sistemleriyle işbirliğine izin vermediğinin altını çizdi.

ABD nasıl bir yol izleyecek?

Sputnik'in haberine göre, Türkiye'nin muhtemel S-400 alımında ABD'nin nasıl bir yol izleyeceğini henüz belirlemediğini de söyleyen Grant, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle anlaşmanın hayata geçip geçmediğine, gelecekte bir arada nasıl işlev gösterebileceğimize bakacağız. Ancak şu an için S-400 sistemleriyle işbirliği yapamayacağımızı söyleyebilirim."

"F-35 sevkiyatında sorunlar yaşanabilir"

S-400'lerin Ankara'nın ilk kez gerçekleştireceği F-35 alımı üzerindeki olası etkisini de detaylandıran Grant, 2018 yılında planlanan Türkiye'ye F-35 sevkiyatıyla ilgili sorunlar çıkabileceğini kaydetti.

"F-35'ler için felaket olur" 

Bu arada ABD'li uzmanlara göre Türkiye'nin S-400 sistemlerini ve F-35 uçaklarını bir arada kullanması, Rusya'nın sistemler üzerinden elde edeceği verilerle bombardıman uçaklarının zayıf yönlerini öğrenmesine neden olur ve bu da, F-35'ler için bir felaket anlamına gelir.

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