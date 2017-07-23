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ABD: Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı, alırsa...

ABD, Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir devam eden S-400 görüşmelerine ilişkin endişelerini dile getirdi

23 Temmuz 2017 15:23

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığının, bunun hayata geçmesi halinde ise ABD için endişe kaynağı olacağının altını çizdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kolorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford şunları söyledi:

"Basında doğru olmayan bir haber vardı, Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almadı. Alırlarsa bizim için endişe kaynağı olur ama almadılar."

"Suriye, 7 nisandan bu yana kimyasal silah kullanmadı"

Öte yandan Dunford, Şayrat hava üssünü vurdukları 7 Nisan'dan bu yana Suriye'nin kimyasal silah kullanmadığını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ABD'nin ne demek istediğini anladığını savunan Dunford şu ifadeleri kullandı:

"Esad'ın, kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğuna ve bu silahları kendi halkına karşı kullanmasının birtakım sonuçlar doğuracağına yönelik açık mesajımızı aldığını düşünmek istiyorum. Zaman gösterecek. 7 Nisan'dan beri kimyasal silah kullanmadı."

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ABDJoseph DunfordS 400Türkiyehaber

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