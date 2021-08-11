ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 2. ülke oldu

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ve yine Çin kaynaklı başlayan salgın, ABD’nin ithalatta dümeni Türkiye’ye kırmasını sağladı. Geçen yıl 10,2 milyar dolar ithalat ile Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında İtalya’yı geride bırakarak 3. sıraya yükselen ABD, bu yılın ilk 6 ayında ise 6,7 milyar dolar ihracat ile İngiltere’yi geçerek ikinci sıraya yükseldi.

İngiltere ise aynı sürede 6,2 milyar dolar ihracata imza attı. Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret açığı da kapanmaya başladı ve son 5 yılda 4 milyar dolardan 1,3 milyar dolara geriledi.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre Türkiye’nin ülke ithalatından aldığı pay ise aynı sürede önemli oranda arttı. 2016’da ABD’nin gerçekleştirdiği 2 trilyon 250 milyar dolarlık ithalattan yüzde 0,32 pay alan Türkiye, söz konusu rakamı geçen yıl itibari ile 0,42’ye çıkardı. Sektör temsilcileri birkaç yıl içinde söz konusu rakamın yüzde 1’e çıkacağını dile getirdi.

"ABD ile ikili ticaret, 100 milyar dolarlık hedefe hızla ilerliyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD ile ikili ticaretin her geçen gün yeni eşikleri aşarak, 100 milyar dolarlık hedefine doğru hızla ilerlediğini söyledi. Ne salgın ne ticaret savaşları, ne de dış ticaretteki bölgeselleşme eğilimlerinin 2020 yılında Türkiye’nin ABD’ye ihracatını yüzde 14 artırarak, 10 milyar doların üzerine çıkarmasına engel olamadığını aktaran Gülle, gelişmelerin yatırımlara da yansıdığını söyledi.

Gülle’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’de doğrudan yatırımda en yüksek payı alan ABD, 2020’de söz konusu rakamı 12,9 milyar dolara ulaştırdı. 2020’de ABD’nin Türkiye’ye 803 milyon dolar seviyesinde yatırım gerçekleştirdi.

Gülle, “İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların, 2020’de yüzde 76 artış göstererek 1,66 milyar dolara ulaşması, yalnızca dış ticarette değil, yatırımlar anlamında da iki ülkenin daha güçlü ilişkiler tesis ettiğini ortaya koyuyor” dedi.

ABD pazarındaki her türlü gelişmenin, genel ihracattaki seyri etkilediğini aktaran Gülle, şöyle devam etti:

“ABD ekonomisindeki toparlanma ihracatımıza olumlu yansıyacak. Uzun yıllara dayalı ticaret ilişkilerimiz bulunan ABD’de yer alan küresel firmaların tedarikçi çeşitlendirmesinde ülkemizin rolünü artırmayı düşündüklerini biliyoruz. Küresel değer zincirleri için kalite, fiyat, üretim kapasitesi ve lojistik öne çıkan unsurlardır.”